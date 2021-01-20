В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр. Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста. В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?
V2 написав:В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр. Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста. В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?
Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.