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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2878287928802881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:36

Re: ПУМБ

В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр.
Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста.
В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:40

  V2 написав:В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр.
Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста.
В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?

Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:07

Re: ПУМБ

  V2 написав:При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста.
В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?

Расшифровки тут не будет.
Только если сами укажете показания.
Вот например по газу:
Зображення
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50

Re: ПУМБ

Сподівався, що буде хоча б на рівні некста.
Шкода, не ту категорію кешбеку обрав :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:27

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.

Квитанцию по коммуналке через приложение можно сформировать?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:58

  malinin007 написав:
  Maksi2 написав:Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.

Квитанцию по коммуналке через приложение можно сформировать?
да.Но там квитанция куцая как вон уже выше заметили
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