В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр. Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста. В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?
V2 написав:В мобільному додатку серед комунальних знайшов свій обчислювальний центр. Перед оплатою просить вказати суму. При цьому, розшифровки в розрізі постачальників послуг перед оплатою не показує, на відміну від Приватівського некста. В квитанції після оплати в ПУМБа буде така розшифровка?
Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
Maksi2 написав:Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
Квитанцию по коммуналке через приложение можно сформировать?
Maksi2 написав:Показаний счетчиков воды например - не будет, будет только айбан номер счета на который отправлены деньги, и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
Квитанцию по коммуналке через приложение можно сформировать?
да.Но там квитанция куцая как вон уже выше заметили
Алексей77 Открить карту ПУМБ Условие - установить вайбер на финномер, вибрать категории с кешбеком в вайбер боте ПУМба. Нюанси - найти "свою" организацию, произвести тестовую оплату и убедиться в наличии сообщения о начисленном кешбеке в вайбер-боте.
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