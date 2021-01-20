1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 05:55
Re: ПУМБ
1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 06:05
Какая модель опати у Вас? обичная кредитка или Ясно?
Моя модель - одна комуслуга - одна организация. ИРЦ нет.
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