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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2879288028812882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 05:55

Re: ПУМБ

1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 06:05

Какая модель опати у Вас? обичная кредитка или Ясно?
Моя модель - одна комуслуга - одна организация. ИРЦ нет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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  #<1 ... 2879288028812882
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