Додано: Чет 21 січ, 2021 05:55

1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ

2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?

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