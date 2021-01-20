1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 05:55
Re: ПУМБ
1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 21 січ, 2021 06:05
Какая модель опати у Вас? обичная кредитка или Ясно?
Моя модель - одна комуслуга - одна организация. ИРЦ нет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Чет 21 січ, 2021 07:39
Re: ПУМБ
Можете на ЕРЦ мегабанка, но на каждую услугу отдельным платежом.
Кешбек будет.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 21 січ, 2021 07:52
Re: ПУМБ
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:40
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:53
Re: ПУМБ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли лимит на количество операций в приложении Пумб онлайн? Сделал 10операций, а теперь больше не дает осуществить ,пишет Попробуйте позже. Думал проблема в лимитах, изменил,но ситуация не изменилась.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:08
Стандартный лимит 10 операций в день. Поднять количество можно через горячку до 30 операций.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:12
Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? Как ее пополнять без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:24
Сейчас выгоднее кредитка ВсеМожу от ясно
есть и дебетка Всекарта, которую можно открыть по рефералке
Через приложение пумб-онлайн карты ПУМБа пополняются бесплатно. Кешем через ibox или приватовские терминалы тоже бесплатно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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