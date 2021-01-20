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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2879288028812882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 05:55

Re: ПУМБ

1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 06:05

Какая модель опати у Вас? обичная кредитка или Ясно?
Моя модель - одна комуслуга - одна организация. ИРЦ нет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 07:39

Re: ПУМБ

Алексей77 написав:1. А можно оплатить на счёт Мегабанка с кэшбэком? Мегабанк в Харькове выдает единый счёт на оплату коммуналя в своем ЕРЦ
2. Могу оплатить сразу 2000 для получения кэшбэка? или надо как-то частями?
Можете на ЕРЦ мегабанка, но на каждую услугу отдельным платежом.
Кешбек будет.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 07:52

Re: ПУМБ

  посетитель написав:да.Но там квитанция куцая как вон уже выше заметили

а где не куцую можно взять?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:40

  посетитель написав:Но там квитанция куцая как вон уже выше заметили

Зато на check.gov.ua пробивается
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:53

Re: ПУМБ

Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли лимит на количество операций в приложении Пумб онлайн? Сделал 10операций, а теперь больше не дает осуществить ,пишет Попробуйте позже. Думал проблема в лимитах, изменил,но ситуация не изменилась.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:08

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли лимит на количество операций в приложении Пумб онлайн? Сделал 10операций, а теперь больше не дает осуществить ,пишет Попробуйте позже. Думал проблема в лимитах, изменил,но ситуация не изменилась.

Стандартный лимит 10 операций в день. Поднять количество можно через горячку до 30 операций.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:12

  Goodman написав:Алексей77
Открить карту ПУМБ
Условие - установить вайбер на финномер, вибрать категории с кешбеком в вайбер боте ПУМба.
Нюанси - найти "свою" организацию, произвести тестовую оплату и убедиться в наличии сообщения о начисленном кешбеке в вайбер-боте.

Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? Как ее пополнять без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:24

  Алексей77 написав:
  Goodman написав:Алексей77
Открить карту ПУМБ
Условие - установить вайбер на финномер, вибрать категории с кешбеком в вайбер боте ПУМба.
Нюанси - найти "свою" организацию, произвести тестовую оплату и убедиться в наличии сообщения о начисленном кешбеке в вайбер-боте.

Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? Как ее пополнять без комиссии?

Сейчас выгоднее кредитка ВсеМожу от ясно
https://www.pumb.ua/yasno
есть и дебетка Всекарта, которую можно открыть по рефералке
Через приложение пумб-онлайн карты ПУМБа пополняются бесплатно. Кешем через ibox или приватовские терминалы тоже бесплатно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3448
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