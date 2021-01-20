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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2880288128822883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:38

Re: ПУМБ

  Алексей77 написав:Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? ?

Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Как ее пополнять без комиссии

Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50

ПУМБ и НБУ

Ну что на половину вопрос решен с ПУМБом благодаря НБУ
на прошлой недели написал обращение, сегодня все до копейки за декабрь по ясной моей карте (уже закрытой) уже на счету.
теперь осталось статус карты восстановить, чтоб дальше не через НБУ кешбек получать)))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:52

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? ?

Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Как ее пополнять без комиссии

Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.

Опять свои рефки впариваешь внаглую! Вот бы что то норм. посоветовать людям, подсказать, так нет на себя только тянешь одеяло!
Практически все посты ни о чем, лишь бы ляпнуть. В общем под твоим акком должна быть кнопка --1
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:08

Re: ПУМБ

  ГеннадийUA написав:Опять свои рефки впариваешь внаглую!

Где ты их увидел интересно?
норм. посоветовать людям, подсказать,

Так я и подсказал: 45% кешбека на сумме 500 грн.
10%+175грн. на суммах выше.
Что не так?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:13

Re: ПУМБ

можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:17

  Andey написав:можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?

за 20 оплат по 25 грн дают по 6 категории 175 грн + 10% по акции от ясно
Hack-Stock
 
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ПУМБ (28826)
21.01.2021 13:17
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