Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Как ее пополнять без комиссии
Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:38
Re: ПУМБ
Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50
ПУМБ и НБУ
Ну что на половину вопрос решен с ПУМБом благодаря НБУ
на прошлой недели написал обращение, сегодня все до копейки за декабрь по ясной моей карте (уже закрытой) уже на счету.
теперь осталось статус карты восстановить, чтоб дальше не через НБУ кешбек получать)))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:52
Опять свои рефки впариваешь внаглую! Вот бы что то норм. посоветовать людям, подсказать, так нет на себя только тянешь одеяло!
Практически все посты ни о чем, лишь бы ляпнуть. В общем под твоим акком должна быть кнопка --1
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:08
Re: ПУМБ
Где ты их увидел интересно?
Так я и подсказал: 45% кешбека на сумме 500 грн.
10%+175грн. на суммах выше.
Что не так?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:13
Re: ПУМБ
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:17
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