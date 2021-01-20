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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:38
Алексей77 написав:
Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? ?
Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Как ее пополнять без комиссии
Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50
Ну что на половину вопрос решен с ПУМБом благодаря НБУ
на прошлой недели написал обращение, сегодня все до копейки за декабрь по ясной моей карте (уже закрытой) уже на счету.
теперь осталось статус карты восстановить, чтоб дальше не через НБУ кешбек получать)))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:52
ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
Какую карту открыть посоветуете? Это кредитка или дебетная? ?
Посоветую обе - ВсеКарта и ВсеМожу.
Кешбек будет до 45% за комуналку.
Как ее пополнять без комиссии
Терминалы Пумба, iBox, easyPay, п2п, СЕП...
Подробнее написал в ЛС.
Опять свои рефки впариваешь внаглую! Вот бы что то норм. посоветовать людям, подсказать, так нет на себя только тянешь одеяло!
Практически все посты ни о чем, лишь бы ляпнуть. В общем под твоим акком должна быть кнопка --1
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:08
ГеннадийUA написав:
Опять свои рефки впариваешь внаглую!
Где ты их увидел интересно?
норм. посоветовать людям, подсказать,
Так я и подсказал: 45% кешбека на сумме 500 грн.
10%+175грн. на суммах выше.
Что не так?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:13
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
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Andey
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:17
Andey написав:
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
за 20 оплат по 25 грн дают по 6 категории 175 грн + 10% по акции от ясно
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Hack-Stock
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:28
ukrprom2014 написав: ГеннадийUA написав:
Опять свои рефки впариваешь внаглую!
Где ты их увидел интересно?
норм. посоветовать людям, подсказать,
Так я и подсказал: 45% кешбека на сумме 500 грн.
10%+175грн. на суммах выше.
Что не так?
А давай так - Алексей77 пишет, впаривал ли ты ему в личке свою рефку и в зависимости от результата то ли я извиняюсь, то ли ты отвечаешь за свой "базар"?
Мне например, на мой вопрос в ветке какого то банка ты аналогично, совсем не в тему, кинул мне свою рефку на др. карту, не имеющую отношения к вопросу!
Норм. посоветовать - viewtopic.php?p=5150571#p5150571
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:10
ГеннадийUA
нету смысла с ним спорить, его задача набить постов, полезных или вредных - пофиг
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:15
ukrprom2014 написав:
Так я и подсказал: 45% кешбека на сумме 500 грн.
10%+175грн. на суммах выше.
"45%" и "10%+175грн" - две большие разницы
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