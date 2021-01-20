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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00
_PORT_UA написав:
Ребята кешбек начисляется в независимости от карты Кредитка/дебетка? Если выбрана категория,то не имеет значения с какой карты платить?
Да - пофиг с какой - с любой пумбовской карты данного человека
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21
Lazy написав: ROLF написав: Lazy написав:
В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.
Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
Платину впарить не проблема, вопрос кто будет её оплачивать (500 грн в месяц)
Там все бесплатно, пакет "все можу" для бизнеса класса платина...
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