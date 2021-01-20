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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00
_PORT_UA написав:
Ребята кешбек начисляется в независимости от карты Кредитка/дебетка? Если выбрана категория,то не имеет значения с какой карты платить?
Да - пофиг с какой - с любой пумбовской карты данного человека
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21
Lazy написав: ROLF написав: Lazy написав:
В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.
Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
Платину впарить не проблема, вопрос кто будет её оплачивать (500 грн в месяц)
Там все бесплатно, пакет "все можу" для бизнеса класса платина...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:25
Goodman написав: Maksi2 написав:
и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
и какие методи борьби за правильное начисление?
Платить в нексте и не иметь геморроя.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:35
Andey написав:
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:11
ukrprom2014 написав: Andey написав:
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
Это называется смешать и мухи и котлеты и добавить к ним еще процентов для понту.
На самом деле + 175 грн с 500 грн по выбранной категории и + 300 грн с 3000 грн за коммуналку. Но без процентов и без мух.
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Maksi2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:31
Maksi2 написав: ukrprom2014 написав:
Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
Это называется смешать и мухи и котлеты и добавить к ним еще процентов для понту.
На самом деле + 175 грн с 500 грн по выбранной категории и + 300 грн с 3000 грн за коммуналку. Но без процентов и без мух.
Ну справедливости ради с точки зрения математики если заплатить 20 платежей по 25 грн. в категории комуналь, то все сходится. Выхлоп будет при выборе 6 категории и оплате картой ясно как раз 225 грн. Ну а потом доплатить еще 2500 и получить еще 250 грн. уде чисто за комуналь.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:39
Maksi2 написав: Goodman написав: Maksi2 написав:
и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
и какие методи борьби за правильное начисление?
Платить в нексте и не иметь геморроя.
Не могу там платить , нет Ясно.
По сути вопроса - "снижосла" благодать , ПУМБ озадачился моим вопросом, взяли в работу.Думаю - результат будет.Отослал копии квитанций .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:40
Flamingo написав:
Выхлоп будет при выборе 6 категории и оплате картой ясно как раз 225 грн. Ну а потом доплатить еще 2500 и получить еще 250 грн. уде чисто за комуналь.
Все верно.
При избытке "осьминогов" (ну если так вышло, набрали впрок - хватает не только на свою недвингу, но и на пару бабушек-соседок), выбираем 6ю категорию, дробим 500 на оплаты по 25 целковых (например наперед за электрику) и радуемся 45% КБ.
Не пропадать же добру!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:42
Maksi2
Нет, это так не называетя.
Есть ситуации когда это реальный кейс.
Смотрите ответ выше .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:46
ukrprom2014 написав:
Не пропадать же добру!
Это пока народ не подтянулся... Есть города с полностью Инд отопление и сдерживается только отсутствием отделений ПУМБА в этих городах. Точки присутствия - не в счет, только парят кредити готивкою и товари в кредит.
За счет их и пикничек .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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