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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2882288328842885>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00

  _PORT_UA написав:Ребята кешбек начисляется в независимости от карты Кредитка/дебетка? Если выбрана категория,то не имеет значения с какой карты платить?

Да - пофиг с какой - с любой пумбовской карты данного человека
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21

  Lazy написав:
ROLF написав:
  Lazy написав:В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.

Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
Платину впарить не проблема, вопрос кто будет её оплачивать (500 грн в месяц)

Там все бесплатно, пакет "все можу" для бизнеса класса платина...
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:25

  Goodman написав:
  Maksi2 написав:и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
и какие методи борьби за правильное начисление?

Платить в нексте и не иметь геморроя.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:35

  Andey написав:можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?

Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:11

  ukrprom2014 написав:
  Andey написав:можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?

Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн

Это называется смешать и мухи и котлеты и добавить к ним еще процентов для понту.
На самом деле + 175 грн с 500 грн по выбранной категории и + 300 грн с 3000 грн за коммуналку. Но без процентов и без мух.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:31

  Maksi2 написав:
  ukrprom2014 написав:Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн

Это называется смешать и мухи и котлеты и добавить к ним еще процентов для понту.
На самом деле + 175 грн с 500 грн по выбранной категории и + 300 грн с 3000 грн за коммуналку. Но без процентов и без мух.

Ну справедливости ради с точки зрения математики если заплатить 20 платежей по 25 грн. в категории комуналь, то все сходится. Выхлоп будет при выборе 6 категории и оплате картой ясно как раз 225 грн. Ну а потом доплатить еще 2500 и получить еще 250 грн. уде чисто за комуналь.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:39

  Maksi2 написав:
  Goodman написав:
  Maksi2 написав:и не всегда он совпадает с некстом, за газ могут быть перепутаны айбаны поставки с газорозподилом, а айбаны физиков перепутаны местами с юриками.
и какие методи борьби за правильное начисление?

Платить в нексте и не иметь геморроя.



Не могу там платить , нет Ясно.
По сути вопроса - "снижосла" благодать , ПУМБ озадачился моим вопросом, взяли в работу.Думаю - результат будет.Отослал копии квитанций . :roll:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:40

  Flamingo написав: Выхлоп будет при выборе 6 категории и оплате картой ясно как раз 225 грн. Ну а потом доплатить еще 2500 и получить еще 250 грн. уде чисто за комуналь.

Все верно.
При избытке "осьминогов" (ну если так вышло, набрали впрок - хватает не только на свою недвингу, но и на пару бабушек-соседок), выбираем 6ю категорию, дробим 500 на оплаты по 25 целковых (например наперед за электрику) и радуемся 45% КБ.
Не пропадать же добру!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:42

Maksi2
Нет, это так не называетя.
Есть ситуации когда это реальный кейс.
Смотрите ответ выше .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:46

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Не пропадать же добру!

Это пока народ не подтянулся... Есть города с полностью Инд отопление и сдерживается только отсутствием отделений ПУМБА в этих городах. Точки присутствия - не в счет, только парят кредити готивкою и товари в кредит.
За счет их и пикничек .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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