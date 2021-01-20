Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:48
Re: ПУМБ
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49
175 грн за 20 платежей уже использую второй месяц как, а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:53
Re: ПУМБ
Каждий кузнец своего счастья, в свое время ВЬІ мне помогли и поддержали (здесь на форуме) , но ..... ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:54
Лучше так дотошно не считать, тем более что вас же просили:
Платят та и пусть платят, зачем считать все до копейки еще и в процентах, чтоб быстрее уменьшили все пикники? Харэ гнать!
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 21 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:56
Re: ПУМБ
Может подробно рассказать свою историю? У многих есть ранее оформление карти, они есть клиентами, так в чем камень преткновения? Что не так, по мнению ПУМБи???
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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