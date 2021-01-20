|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:48
Goodman написав:
За счет их и пикничек .
Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2532
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49
ukrprom2014 написав: Andey написав:
можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?
Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
175 грн за 20 платежей уже использую второй месяц как, а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:53
ukrprom2014 написав:
Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как
Каждий кузнец своего счастья, в свое время ВЬІ мне помогли и поддержали (здесь на форуме) , но ..... ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4216
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:54
ukrprom2014 написав:Maksi2
Нет, это так не называетя.
Есть ситуации когда это реальный кейс.
Смотрите ответ выше .
Лучше так дотошно не считать, тем более что вас же просили:
malinin007 написав:ukrprom2014
Шото вы сильно часто радуетесь по этому поводу, в следующем месяце точно прикроют дыру.
Платят та и пусть платят, зачем считать все до копейки еще и в процентах, чтоб быстрее уменьшили все пикники? Харэ гнать!
Востаннє редагувалось Maksi2
в Чет 21 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:56
Andey написав:
а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.
Может подробно рассказать свою историю? У многих есть ранее оформление карти, они есть клиентами, так в чем камень преткновения? Что не так, по мнению ПУМБи???
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4216
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:46
Andey написав:
а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы.
Что-то делаете не так.
Может есть просрочки в других банках и кредитку по-этому не открывают?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2532
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24
ukrprom2014 написав: Andey написав:
а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы.
Что-то делаете не так.
Может есть просрочки в других банках и кредитку по-этому не открывают?
так кажись такие правила пооучения Ясно карты. или я что-то напутал?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ramaz
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|