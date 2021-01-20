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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2882288328842885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:48

Re: ПУМБ

  Goodman написав:За счет их и пикничек .

Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49

  ukrprom2014 написав:
  Andey написав:можно поподробнее про 45% кб на сумме 500 грн?

Можно.
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн


175 грн за 20 платежей уже использую второй месяц как, а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:53

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как
Каждий кузнец своего счастья, в свое время ВЬІ мне помогли и поддержали (здесь на форуме) , но ..... ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ. :lol:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:54

  ukrprom2014 написав:Maksi2
Нет, это так не называетя.
Есть ситуации когда это реальный кейс.
Смотрите ответ выше .

Лучше так дотошно не считать, тем более что вас же просили:
  malinin007 написав:ukrprom2014
Шото вы сильно часто радуетесь по этому поводу, в следующем месяце точно прикроют дыру.

Платят та и пусть платят, зачем считать все до копейки еще и в процентах, чтоб быстрее уменьшили все пикники? Харэ гнать! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 21 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:56

Re: ПУМБ

  Andey написав:а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.

Может подробно рассказать свою историю? У многих есть ранее оформление карти, они есть клиентами, так в чем камень преткновения? Что не так, по мнению ПУМБи???
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:46

Re: ПУМБ

  Andey написав:а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы.

Что-то делаете не так.
Может есть просрочки в других банках и кредитку по-этому не открывают?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24

  ukrprom2014 написав:
  Andey написав:а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы.

Что-то делаете не так.
Может есть просрочки в других банках и кредитку по-этому не открывают?

так кажись такие правила пооучения Ясно карты. или я что-то напутал?
Andey
 
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  #<1 ... 2882288328842885
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