Додано: Чет 21 січ, 2021 21:37

Добрый вечер. Ребята, я понимаю, что здесь подобные вопросы звучали неоднократно. Но все же, объясните нубу или дайте ссылку на толкование. Как воспользоваться рассрочкой в ПУМБе,чье предложение пришло посл оплаты коммунальных услуг. Правильно понимаю, что первый из шести платежей уже снят, а остальные 5 равными частями я должен буду вносить до конца следующих пяти месяцев? Но могу выплатить и раньше? Также подобные рассрочки могут приходить и в последующем?



И еще, если я воспользуюсь рассрочкой, то КБ прийдет? И подключить её можно в тот день, когда пришло предложение?

Востаннє редагувалось _PORT_UA в Чет 21 січ, 2021 21:42, всього редагувалось 1 раз.

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