Ну и слава Богу.
Нам же важно не почему, а как
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:48
Re: ПУМБ
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:49
175 грн за 20 платежей уже использую второй месяц как, а карту от Ясно получить не могу т.к. уже клиент пумбы. Осьминогов нет,поэтому вот так.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:53
Re: ПУМБ
Каждий кузнец своего счастья, в свое время ВЬІ мне помогли и поддержали (здесь на форуме) , но ..... ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:54
Лучше так дотошно не считать, тем более что вас же просили:
Платят та и пусть платят, зачем считать все до копейки еще и в процентах, чтоб быстрее уменьшили все пикники? Харэ гнать!
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 21 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:56
Re: ПУМБ
Может подробно рассказать свою историю? У многих есть ранее оформление карти, они есть клиентами, так в чем камень преткновения? Что не так, по мнению ПУМБи???
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:46
Re: ПУМБ
Что-то делаете не так.
Может есть просрочки в других банках и кредитку по-этому не открывают?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:35
Ранее её получали клиенты ПУМБа.
Вам, что не даёт сейчас заказать?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:37
Re: ПУМБ
Добрый вечер. Ребята, я понимаю, что здесь подобные вопросы звучали неоднократно. Но все же, объясните нубу или дайте ссылку на толкование. Как воспользоваться рассрочкой в ПУМБе,чье предложение пришло посл оплаты коммунальных услуг. Правильно понимаю, что первый из шести платежей уже снят, а остальные 5 равными частями я должен буду вносить до конца следующих пяти месяцев? Но могу выплатить и раньше? Также подобные рассрочки могут приходить и в последующем?
И еще, если я воспользуюсь рассрочкой, то КБ прийдет? И подключить её можно в тот день, когда пришло предложение?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Чет 21 січ, 2021 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:38
Re: ПУМБ
вот инфа с сайта пумбы
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Ну попробовать конечно можно, раз вы говорите что выдают всем
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