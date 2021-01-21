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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2883288428852886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:49

  Andey написав:вот инфа с сайта пумбы

В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.


Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57

Re: ПУМБ

А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:00

Re: ПУМБ

А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11

  Andey написав:А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?

Конечно!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11

  Andey написав:А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?

Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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