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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:49
Andey написав:
вот инфа с сайта пумбы
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57
А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?
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Andey
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:00
А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?
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Andey
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11
Andey написав:
А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?
Конечно!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11
Andey написав:
А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?
Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
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-
- Повідомлень: 2534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 191 раз.
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