Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:49
Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57
Re: ПУМБ
А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:00
Re: ПУМБ
А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11
Конечно!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11
Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40
Прежде всего поймите что тут расрочка совсем не такая как в привате. И не заморачивайтесь платежами. Самому вообще ничего не надо считать. За вас это сделает банк. просто после 1 числа каждого месяца тапните в аппке на карту в районе надписи "Минимальный платеж". Там будет указана конкретная сумма которую вам надо внести до 30 числа текущего месяца с учетом всех имеющихся рассрочек чтобы оставаться в грейсе. Пумб довольно честно себя ведет и подводных камней тут не замечено. Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.
Другие ваши вопросы:
- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).
- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).
- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламой
Не знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:47
Ув.Flamingo , а само предложение о рассрочке сколько действует? Я могу его подключить в любой другой день, а не в день получения предложения? Также после моего согласия, сам банк должен ее утвердить в течении некоторого времени?
Спасибо вам за толкование, ведь в первый раз собираюсь воспользоваться рассрочкой, а в теме нет целостного ответа,все по крупицам раскидано.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:45
Забитий один акк розстрочками, поспілкувався з гарячкою, такі нюанси
-якщо самому розірвати розстрочку, то це прирівнюється до зняття готівки і виліт з грейсу навіть зараз при акції, бо тягне попередні місяці
-ліміт використаних розстрочок рахується не загальний (для створення нових), а реально не виплачений банку
-старі розстрочки можуть витіснятися новими при умові погашення грейсових витрат і заведенням нових коштів
Мужичок з гарячки попався грамотний, схильний йому вірити. не став сам розбивати, буду йти по методичці
якщо хтось розбивав реально розстрочку і все було ок, діліться досвідом
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