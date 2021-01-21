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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2883288428852886 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 817 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 91 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 218 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 817 Додано: Чет 21 січ, 2021 21:49 Andey написав: вот инфа с сайта пумбы



В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.

вот инфа с сайта пумбыВ Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.



Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует. Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует. Aps

Повідомлень: 3372 З нами з: 24.06.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57 Re: ПУМБ А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса? Andey Повідомлень: 1112 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 22:00 Re: ПУМБ А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%? Andey Повідомлень: 1112 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11 Andey написав: А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%? А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?

Конечно! Конечно! Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2534 З нами з: 09.03.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11 Andey написав: А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса? А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?

Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом" Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом" Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2534 З нами з: 09.03.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40 _PORT_UA написав: Добрый вечер. Ребята, я понимаю, что здесь подобные вопросы звучали неоднократно. Но все же, объясните нубу или дайте ссылку на толкование. Как воспользоваться рассрочкой в ПУМБе,чье предложение пришло посл оплаты коммунальных услуг. Правильно понимаю, что первый из шести платежей уже снят, а остальные 5 равными частями я должен буду вносить до конца следующих пяти месяцев? Но могу выплатить и раньше? Также подобные рассрочки могут приходить и в последующем?



И еще, если я воспользуюсь рассрочкой, то КБ прийдет? И подключить её можно в тот день, когда пришло предложение? Добрый вечер. Ребята, я понимаю, что здесь подобные вопросы звучали неоднократно. Но все же, объясните нубу или дайте ссылку на толкование. Как воспользоваться рассрочкой в ПУМБе,чье предложение пришло посл оплаты коммунальных услуг. Правильно понимаю, что первый из шести платежей уже снят, а остальные 5 равными частями я должен буду вносить до конца следующих пяти месяцев? Но могу выплатить и раньше? Также подобные рассрочки могут приходить и в последующем?И еще, если я воспользуюсь рассрочкой, то КБ прийдет? И подключить её можно в тот день, когда пришло предложение?

Прежде всего поймите что тут расрочка совсем не такая как в привате. И не заморачивайтесь платежами. Самому вообще ничего не надо считать. За вас это сделает банк. просто после 1 числа каждого месяца тапните в аппке на карту в районе надписи "Минимальный платеж". Там будет указана конкретная сумма которую вам надо внести до 30 числа текущего месяца с учетом всех имеющихся рассрочек чтобы оставаться в грейсе. Пумб довольно честно себя ведет и подводных камней тут не замечено. Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.

Другие ваши вопросы:

- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).

- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).

- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламой

Не знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.

Как-то так... Прежде всего поймите что тут расрочка совсем не такая как в привате. И не заморачивайтесь платежами. Самому вообще ничего не надо считать. За вас это сделает банк. просто после 1 числа каждого месяца тапните в аппке на карту в районе надписи "Минимальный платеж". Там будет указана конкретная сумма которую вам надо внести до 30 числа текущего месяца с учетом всех имеющихся рассрочек чтобы оставаться в грейсе. Пумб довольно честно себя ведет и подводных камней тут не замечено. Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.Другие ваши вопросы:- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламойНе знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.Как-то так... 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5600 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 22:47 Ув.Flamingo , а само предложение о рассрочке сколько действует? Я могу его подключить в любой другой день, а не в день получения предложения? Также после моего согласия, сам банк должен ее утвердить в течении некоторого времени?

Спасибо вам за толкование, ведь в первый раз собираюсь воспользоваться рассрочкой, а в теме нет целостного ответа,все по крупицам раскидано. http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн _PORT_UA Повідомлень: 672 З нами з: 09.02.14 Подякував: 98 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 23:45 Flamingo написав: Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.



Другие ваши вопросы:

- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).

- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).

- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламой

Не знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.

Как-то так... Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения,вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.Другие ваши вопросы:- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламойНе знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками -- в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.Как-то так...

Забитий один акк розстрочками, поспілкувався з гарячкою, такі нюанси

-якщо самому розірвати розстрочку, то це прирівнюється до зняття готівки і виліт з грейсу навіть зараз при акції, бо тягне попередні місяці

-ліміт використаних розстрочок рахується не загальний (для створення нових), а реально не виплачений банку

-старі розстрочки можуть витіснятися новими при умові погашення грейсових витрат і заведенням нових коштів

Мужичок з гарячки попався грамотний, схильний йому вірити. не став сам розбивати, буду йти по методичці

якщо хтось розбивав реально розстрочку і все було ок, діліться досвідом Забитий один акк розстрочками, поспілкувався з гарячкою, такі нюанси-якщо самому розірвати розстрочку, то це прирівнюється до зняття готівки і виліт з грейсу навіть зараз при акції, бо тягне попередні місяці-ліміт використаних розстрочок рахується не загальний (для створення нових), а реально не виплачений банку-старі розстрочки можуть витіснятися новими при умові погашення грейсових витрат і заведенням нових коштівМужичок з гарячки попався грамотний, схильний йому вірити. не став сам розбивати, буду йти по методичціякщо хтось розбивав реально розстрочку і все було ок, діліться досвідом промокод від Мінфіна UF9U733 wolt450

Повідомлень: 3446 З нами з: 07.12.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2883288428852886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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