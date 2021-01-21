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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2883288428852886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:49

  Andey написав:вот инфа с сайта пумбы

В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.


Они хотели сказать что если уже есть ранее полученная «всеМожу», то в акции она не участвует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57

Re: ПУМБ

А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:00

Re: ПУМБ

А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11

  Andey написав:А для новых клиентов которые оформили Ясно карту тоже есть кешбешная программа помимо коммунальных 10%?

Конечно!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:11

  Andey написав:А платить коммуналку с этой Ясно карты можно в пумб онлайне прямо в разделе Оплата Послуг - Комунальні платежі? это ж без комисса?

Да, без комиса и с КБ 10% если платить "спрутом"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, я понимаю, что здесь подобные вопросы звучали неоднократно. Но все же, объясните нубу или дайте ссылку на толкование. Как воспользоваться рассрочкой в ПУМБе,чье предложение пришло посл оплаты коммунальных услуг. Правильно понимаю, что первый из шести платежей уже снят, а остальные 5 равными частями я должен буду вносить до конца следующих пяти месяцев? Но могу выплатить и раньше? Также подобные рассрочки могут приходить и в последующем?

И еще, если я воспользуюсь рассрочкой, то КБ прийдет? И подключить её можно в тот день, когда пришло предложение?

Прежде всего поймите что тут расрочка совсем не такая как в привате. И не заморачивайтесь платежами. Самому вообще ничего не надо считать. За вас это сделает банк. просто после 1 числа каждого месяца тапните в аппке на карту в районе надписи "Минимальный платеж". Там будет указана конкретная сумма которую вам надо внести до 30 числа текущего месяца с учетом всех имеющихся рассрочек чтобы оставаться в грейсе. Пумб довольно честно себя ведет и подводных камней тут не замечено. Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.
Другие ваши вопросы:
- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).
- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).
- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламой ;)
Не знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.
Как-то так... :wink:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:47

Ув.Flamingo , а само предложение о рассрочке сколько действует? Я могу его подключить в любой другой день, а не в день получения предложения? Также после моего согласия, сам банк должен ее утвердить в течении некоторого времени?
Спасибо вам за толкование, ведь в первый раз собираюсь воспользоваться рассрочкой, а в теме нет целостного ответа,все по крупицам раскидано.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:45

  Flamingo написав: Если хотите досрочно погасить рассрочку (хотя зачем - на 6 месяцев она бесплатная ведь), вам надо будет загрузить вэб-версию Пумб-онлайн. Там есть раздел рассрочек и есть возможность досрочного их погашения. Вернее не совсем погашения, ведь по сути расторгнув рассрочку вам до 30 числа текущего месяца делать ничего не надо. А 1 числа следующего месяца банк вам посчитает сумму необходимую к погашению чтобы остаться в грейсе с учетом рассторгнутых рассрочек. Вносите эту сумму на карту и все.

Другие ваши вопросы:
- согласие на рассрочку никак не влияет на кэшбек - если он вам положен - вам его выплатят (ну конечно за исключением случая если вам вдруг ужасно не повезет как это случилось с коллегой anis - но имхо этот случай - редкое исключение).
- подключить рассрочку можно сразу после того как совершили оплату. Вам на вайбер придет приглашение о рассрочке где из двух предложений вам надо будет выбрать то, где 6 месяцев - эта рассрочка бесплатна (в отличие от платной на 12 месяцев).
- приглашения на рассрочку будут вам приходить и в случае если вы погасите досрочно какие-то из ранних рассрочек. Главный критерий - сума покупки должна быть выше чем это установлено для рассрочек - сейчас по картам от Ясно это от 500 грн., по просто ВсеМожу - насколько я понял от 1000 грн. Но суммы могут меняться. Следите за рекламой ;)
Не знаю точно но из логики вещей вангую, что если у вас весь кредитный лимит будет оформлен рассрочками - новые рассрочки не будут приходить пока не погасятся часть старых - оно и логично - сумма рассрочек здесь не может быть больше кредитного лимита - в отличие от банков где на рассрочки выделяется отдельный лимит.
Как-то так... :wink:

Забитий один акк розстрочками, поспілкувався з гарячкою, такі нюанси
-якщо самому розірвати розстрочку, то це прирівнюється до зняття готівки і виліт з грейсу навіть зараз при акції, бо тягне попередні місяці
-ліміт використаних розстрочок рахується не загальний (для створення нових), а реально не виплачений банку
-старі розстрочки можуть витіснятися новими при умові погашення грейсових витрат і заведенням нових коштів
Мужичок з гарячки попався грамотний, схильний йому вірити. не став сам розбивати, буду йти по методичці
якщо хтось розбивав реально розстрочку і все було ок, діліться досвідом
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