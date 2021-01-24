Додано: Пон 25 січ, 2021 12:05

Если платить в Харькове через ИБ ПУМБа на ЕРЦ Мегабанка, то требует лицевой счет по каждой ком. услуге. Где его взять? Только с квитанции? Или в ЕРЦ можно подгрузить и скопировать в ПУМБ онлайн?



Вручную набирать лицевые счета каждого поставщика услуг? с квитанций?

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