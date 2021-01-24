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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2899290029012902>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:25

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:как приложить свою карту - если нужно каждому покупателю чек выдать?

Сейчас этим заведующие занимаются, кассиров отлучили.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:27

Re: ПУМБ

Доброе утро
За оплату Укртелекома и Киевстара тоже кэшбэк есть 5%?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:31

  Алексей77 написав:Доброе утро
За оплату Укртелекома и Киевстара тоже кэшбэк есть 5%?


В 5-ій категорії через додаток - є!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:44

Re: ПУМБ

Пригласили за кредиткой. На финансовом телефоне нет вайбера и не планируется установка. Есть Вайбер на другом номере. Его сделать финансовым? Как банк получит доступ к кредитной истории?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:48

Re: ПУМБ

опять кишмиш по ясно зажимают, оплатил 15 числа, до сих пор нет
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:56

  lel написав:Пригласили за кредиткой. На финансовом телефоне нет вайбера и не планируется установка. Есть Вайбер на другом номере. Его сделать финансовым? Как банк получит доступ к кредитной истории?

За реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП)
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:05

Re: ПУМБ

Если платить в Харькове через ИБ ПУМБа на ЕРЦ Мегабанка, то требует лицевой счет по каждой ком. услуге. Где его взять? Только с квитанции? Или в ЕРЦ можно подгрузить и скопировать в ПУМБ онлайн?

Вручную набирать лицевые счета каждого поставщика услуг? с квитанций?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:07

  Hack-Stock написав:опять кишмиш по ясно зажимают, оплатил 15 числа, до сих пор нет

17/01/2021 так же делал оплаты, но тоже не получил еще.
В итоге подал заявку через теплую линии - пусть разбираются, сами ж написали: 'Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней.'


P.S. Начислили кешбек минут через 20 после подачи заявки
Востаннє редагувалось Sater в Пон 25 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:10

  Sater написав:
  Hack-Stock написав:опять кишмиш по ясно зажимают, оплатил 15 числа, до сих пор нет

17/01/2021 так же делал оплаты, но тоже не получил еще.
В итоге подал заявку через теплую линии - пусть разбираются, сами ж написали: 'Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней.'

ну так платеж 15..17го проведется по счету 18..20, ну и +5рабочих дн = 26..28..
Вот чо кипиш на ровном месте подымать? 8) 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:18

Прийшов кешбек за комуналку, оплачену в ПУМБ Онлайн 20 січня.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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