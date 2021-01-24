Сейчас этим заведующие занимаются, кассиров отлучили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:25
Re: ПУМБ
Сейчас этим заведующие занимаются, кассиров отлучили.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:27
Re: ПУМБ
Доброе утро
За оплату Укртелекома и Киевстара тоже кэшбэк есть 5%?
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:31
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:44
Re: ПУМБ
Пригласили за кредиткой. На финансовом телефоне нет вайбера и не планируется установка. Есть Вайбер на другом номере. Его сделать финансовым? Как банк получит доступ к кредитной истории?
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:48
Re: ПУМБ
опять кишмиш по ясно зажимают, оплатил 15 числа, до сих пор нет
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:56
За реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП)
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:05
Re: ПУМБ
Если платить в Харькове через ИБ ПУМБа на ЕРЦ Мегабанка, то требует лицевой счет по каждой ком. услуге. Где его взять? Только с квитанции? Или в ЕРЦ можно подгрузить и скопировать в ПУМБ онлайн?
Вручную набирать лицевые счета каждого поставщика услуг? с квитанций?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:07
17/01/2021 так же делал оплаты, но тоже не получил еще.
В итоге подал заявку через теплую линии - пусть разбираются, сами ж написали: 'Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней.'
P.S. Начислили кешбек минут через 20 после подачи заявки
Востаннє редагувалось Sater в Пон 25 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:10
ну так платеж 15..17го проведется по счету 18..20, ну и +5рабочих дн = 26..28..
Вот чо кипиш на ровном месте подымать?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:18
Прийшов кешбек за комуналку, оплачену в ПУМБ Онлайн 20 січня.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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