Додано: Пон 25 січ, 2021 14:02

yuri_m написав: 20 страниц перемывали, что лучше - кешбек 175 грн на обороте в 500 грн, или 500 на 12500. Так озвучьте уже четко и внятно: для кеша в 175 грн какую категорию в Вайбере выбирать? Лично мне проще взять 3 кредитки на себя, жену, и сына, и при обороте в 1500 грн иметь кишмиш 525 грн, чем извращаться для набора 12500 оборота. 20 страниц перемывали, что лучше - кешбек 175 грн на обороте в 500 грн, или 500 на 12500.Так озвучьте уже четко и внятно: для кеша в 175 грн какую категорию в Вайбере выбирать? Лично мне проще взять 3 кредитки на себя, жену, и сына, и при обороте в 1500 грн иметь кишмиш 525 грн, чем извращаться для набора 12500 оборота.

Мне вот тоже все это напоминает персонажей из фильма "Ёлки", спорящих кто круче лыжник или сноубордист. Все мы разные, для кого-то и 175 грн. за счастье, другой готов 3 карты открыть чтобы поиметь 525 грн. и считает что совершить 60 платежей по этим картам проще чем для "свина" сделать оборот в 12500 (на самом деле меньше - сейчас для 500 грн. кишмиша достаточно оборота в 10К и чтобы их сделать потребуется гораздо меньше платежей чем 60). Но самое смешное что "свин" не сможет принять психолоХию "аленя" и наоборот. Но вот излишняя словесная перепалка навредить может и тем, и другим, третьим (не все ведь "свины" и "алени"). Поэтому мой призыв - давайте пользоваться форумом аккуратнее чтобы не терять то, что уже есть - ведь со 175 до 100 уже шестая категория уменьшилась. Ведь не зря в Союзе был популярен плакат