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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2899290029012902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:34

Re: ПУМБ

  Алексей77 написав:требует лицевой счет по каждой ком. услуге. Где его взять? Только с квитанции?
можете открывать личные кабинеты услуг и копировать в буфер лиц/счета оттуда. У меня, к примеру, все реквизиты поставщиков услуг в текстовом файлике записаны - очень удобно бывает, не нужно рыться по кабинетам или квитанции искать.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:43

20 страниц перемывали, что лучше - кешбек 175 грн на обороте в 500 грн, или 500 на 12500. :mrgreen: Так озвучьте уже четко и внятно: для кеша в 175 грн какую категорию в Вайбере выбирать? Лично мне проще взять 3 кредитки на себя, жену, и сына, и при обороте в 1500 грн иметь кишмиш 525 грн, чем извращаться для набора 12500 оборота.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:48

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:что лучше - кешбек 175 грн на обороте в 500 грн, или 500 на 12500. Так озвучьте уже четко и внятно: для кеша в 175 грн какую категорию в Вайбере выбирать?
В вайбёре 6-я категория.В феврабле КБ 100 грн. будет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54

  Мизантрóп написав:В вайбёре 6-я категория,оборота всего 250.В феврабле КБ 100 грн. будет

Кто-то выкладывал целую "простынь" с подробным описанием всех категорий и условий кишмиша по ним. Добрый человек, еще раз покажи. А то неохота лопатить 50 страниц в поисках.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:02

  yuri_m написав:20 страниц перемывали, что лучше - кешбек 175 грн на обороте в 500 грн, или 500 на 12500. :mrgreen: Так озвучьте уже четко и внятно: для кеша в 175 грн какую категорию в Вайбере выбирать? Лично мне проще взять 3 кредитки на себя, жену, и сына, и при обороте в 1500 грн иметь кишмиш 525 грн, чем извращаться для набора 12500 оборота.

Мне вот тоже все это напоминает персонажей из фильма "Ёлки", спорящих кто круче лыжник или сноубордист. Все мы разные, для кого-то и 175 грн. за счастье, другой готов 3 карты открыть чтобы поиметь 525 грн. и считает что совершить 60 платежей по этим картам проще чем для "свина" сделать оборот в 12500 (на самом деле меньше - сейчас для 500 грн. кишмиша достаточно оборота в 10К и чтобы их сделать потребуется гораздо меньше платежей чем 60). Но самое смешное что "свин" не сможет принять психолоХию "аленя" и наоборот. Но вот излишняя словесная перепалка навредить может и тем, и другим, третьим (не все ведь "свины" и "алени"). Поэтому мой призыв - давайте пользоваться форумом аккуратнее чтобы не терять то, что уже есть - ведь со 175 до 100 уже шестая категория уменьшилась. Ведь не зря в Союзе был популярен плакат
Зображення
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:04

  yuri_m написав:
  Мизантрóп написав:В вайбёре 6-я категория,оборота всего 250.В феврабле КБ 100 грн. будет

Кто-то выкладывал целую "простынь" с подробным описанием всех категорий и условий кишмиша по ним. Добрый человек, еще раз покажи. А то неохота лопатить 50 страниц в поисках.

это что ли? viewtopic.php?p=5153337#p5153337

или первоисточник? https://retail.pumb.ua/service/arqfp
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:18

  clientage написав:
  Sater написав:
  Hack-Stock написав:опять кишмиш по ясно зажимают, оплатил 15 числа, до сих пор нет

17/01/2021 так же делал оплаты, но тоже не получил еще.
В итоге подал заявку через теплую линии - пусть разбираются, сами ж написали: 'Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней.'

ну так платеж 15..17го проведется по счету 18..20, ну и +5рабочих дн = 26..28..
Вот чо кипиш на ровном месте подымать? 8) 8)


И правда, если платить чз пумб-онлайн в рабочий день,то в течении 5раб дней начисляют четко (всё получено), если в нерабочий или чз сторонние сервисы - то попозже, в зависимости от проводок.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:35

  zentol написав:Спрашивал на днях за ВсеМожу для пенсионера.

Сегодня заполнил данные(пенсионер, 64года) - не прошла заявка, автоматический аутлуп: не соответствует критериям.


Продолжение истории - всеМожу для пенса.
В воскресенье получен автоматический отказ, в пнд оператор связался, собрал инфу и согласован визит в отделение. По факту получения карты и КР отпишу
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:03

  Flamingo написав:Но самое смешное что "свин" не сможет принять психолоХию "аленя" и наоборот.

Вы, как всегда, выражения не подбираете. Если не "свин", значит "алень", всё понятно. :idea:
А насчёт нашего спора про 175, так уже до этого тут постарались некоторые, что порезали категорию. Куда ещё меньше? Как говорится: "Згорів сарай - гори і хата". :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:04

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:В вайбёре 6-я категория.В феврабле КБ 100 грн. будет


Змінили умови?
Не гарно ПУМБ зробив!!!
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