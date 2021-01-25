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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:32
Andey написав:
Платил со своих, не кредитных. это влияет на получение/не поучение коммунального кешбека 10%?
кто-то сообщал ранее что за свои кб не приходит
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Пон 25 січ, 2021 23:43
guntherhouse777 написав:
«Дари добро — не жди ответа! Если у тебя есть костер и ты станешь накрывать его и прятать, ему не хватит кислорода, и он погаснет. Если же ты поделишься огнем с другими, то вокруг загорится множество костров, и всем станет светлее."
Это не для этого форума. Тут Прометеев запросто заклюют.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 00:56
ukrprom2014 написав: Flamingo написав:
вон уже аленям ягеля по шестой категории порезали
Что нас не убивает - делает нас сильнее
Шо ж, раз зажали по чесноку 175 наливать, будем свинячить на 500.
Прикрыл бы ты свой рот со своими подсчетами 45% Влад Коваль.
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Maksi2
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Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01
ol_zy написав: Maksi2 написав: ukrprom2014 написав:
(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн
Давай на бис, чтоб все категории порезали. Посчитай еще раз.
Давай 6 категорию + ясно + февраль
Просто 500 для манипуляций, а в основном было (3000*0,1+175)/3000 = 0,158, т.е. в реале макс 15% можно получить от 3000. А если у кого более 3000, то и еще меньше.
Так и есть, только если бы он не обсусоливал эту тему, мы бы и дальше их получали...
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