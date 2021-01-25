RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2903290429052906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:32

Re: ПУМБ

  Andey написав:Платил со своих, не кредитных. это влияет на получение/не поучение коммунального кешбека 10%?

кто-то сообщал ранее что за свои кб не приходит
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:43

  guntherhouse777 написав:«Дари добро — не жди ответа! Если у тебя есть костер и ты станешь накрывать его и прятать, ему не хватит кислорода, и он погаснет. Если же ты поделишься огнем с другими, то вокруг загорится множество костров, и всем станет светлее."

Это не для этого форума. Тут Прометеев запросто заклюют.
rollo
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 20.10.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:56

  ukrprom2014 написав:
  Flamingo написав:вон уже аленям ягеля по шестой категории порезали

Что нас не убивает - делает нас сильнее :)
Шо ж, раз зажали по чесноку 175 наливать, будем свинячить на 500.

Прикрыл бы ты свой рот со своими подсчетами 45% Влад Коваль.
Maksi2
 
Повідомлень: 858
З нами з: 18.06.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01

  ol_zy написав:
  Maksi2 написав:
  ukrprom2014 написав:(500*0,1+175)/500=0,45
Или заплатили 500 - вернулось 225.
Как раз 45%.
Кредиткой платим 20 платежей по 25 грн. с выбранной 6й категорией.
В общем случае возврат средств (кешбек) будет 10%+175грн

Давай на бис, чтоб все категории порезали. Посчитай еще раз.
Давай 6 категорию + ясно + февраль

Просто 500 для манипуляций, а в основном было (3000*0,1+175)/3000 = 0,158, т.е. в реале макс 15% можно получить от 3000. А если у кого более 3000, то и еще меньше.

Так и есть, только если бы он не обсусоливал эту тему, мы бы и дальше их получали... :?
Maksi2
 
Повідомлень: 858
З нами з: 18.06.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2903290429052906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29054)
26.01.2021 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.