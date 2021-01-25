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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2904290529062907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:30

сразу дальше, если всеможв
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:38

  v57 написав:сразу дальше, если всеможв

ясно карта, как именно? на счет в др банке, со счета на карту в др банке?
Прораб
 
Повідомлень: 19
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Подякував: 99 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:42

в застосунке на подвязанную карту проще всего
v57
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 14.03.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:33

  Andey написав:
  wtf написав:
  Andey написав:Платил со своих, не кредитных. это влияет на получение/не поучение коммунального кешбека 10%?

кто-то сообщал ранее что за свои кб не приходит

Панове, что скажете? так это или нет?


Платила с Всеможу коммуналку своими грн в декабре и январе через некст и мобильный пумб -все 10% окэшбечилось.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
larnic
 
Повідомлень: 253
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:45

Re: ПУМБ

  Прораб написав:Как скинуть кредитные с банка?
....
При выборе КК пишет "Зверніть увагу! На цю операцію пільговий період не розповсюджується!"

То у Вас не ВсеМожу скорее всего.
В таком случает - только с нехилой комиссией будет.
Нужно закрыть эту КК, открыть "правильную" ВсеМожу и снимать на здоровье хоть в банкомате, хоте п2п
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2575
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
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