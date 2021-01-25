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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:30
сразу дальше, если всеможв
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v57
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Додано: Вів 26 січ, 2021 14:38
v57 написав:
сразу дальше, если всеможв
ясно карта, как именно? на счет в др банке, со счета на карту в др банке?
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Прораб
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Додано: Вів 26 січ, 2021 14:42
в застосунке на подвязанную карту проще всего
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v57
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:33
Andey написав: wtf написав: Andey написав:
Платил со своих, не кредитных. это влияет на получение/не поучение коммунального кешбека 10%?
кто-то сообщал ранее что за свои кб не приходит
Панове, что скажете? так это или нет?
Платила с Всеможу коммуналку своими
грн в декабре и январе через некст и мобильный пумб -все 10% окэшбечилось.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
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larnic
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:45
Прораб написав:
Как скинуть кредитные с банка?
....
При выборе КК пишет "Зверніть увагу! На цю операцію пільговий період не розповсюджується!"
То у Вас не ВсеМожу скорее всего.
В таком случает - только с нехилой комиссией будет.
Нужно закрыть эту КК, открыть "правильную" ВсеМожу и снимать на здоровье хоть в банкомате, хоте п2п
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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