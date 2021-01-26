|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:12
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:27
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:59
Re: ПУМБ
Сделайте тестовый платеж на 100грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:22
Re: ПУМБ
я оплатил тепло, холодную воду и домофон по 1 грн "своими" через пумб онлайн браузерный. Моб аппликуху не устанавливаю по своим причинам.
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?
|