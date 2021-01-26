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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2905290629072908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:12

  clientage написав:
  Прораб написав:и внизу сообщение

та закройте глаза и жмакайте
все буде норм :)

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:27

  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:хоте п2п
р2р проще.Кстати буква "р" есть во всех раскладках,кроме иврита,арабов и японцев с прочими монголами


а китайцы ее вообще произносить не умеют
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:59

Re: ПУМБ

  Прораб написав:Пакет "ВСЕМОЖУ Standard (без страховки)" открыта по ссылке ясно

Сделайте тестовый платеж на 100грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:22

Re: ПУМБ

я оплатил тепло, холодную воду и домофон по 1 грн "своими" через пумб онлайн браузерный. Моб аппликуху не устанавливаю по своим причинам.
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?
Andey
 
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  #<1 ... 2905290629072908
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