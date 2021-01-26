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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мизантрóп
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Додано: Вів 26 січ, 2021 19:27
Мизантрóп написав: ukrprom2014 написав:
хоте п2п
р2р проще.Кстати буква "р" есть во всех раскладках,кроме иврита,арабов и японцев с прочими монголами
а китайцы ее вообще произносить не умеют
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cohan
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:59
Прораб написав:
Пакет "ВСЕМОЖУ Standard (без страховки)" открыта по ссылке ясно
Сделайте тестовый платеж на 100грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:22
я оплатил тепло, холодную воду и домофон по 1 грн "своими" через пумб онлайн браузерный. Моб аппликуху не устанавливаю по своим причинам.
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?
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Andey
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:51
Andey написав:
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?
Да, верно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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