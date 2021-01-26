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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09
Открывается иногда. Но, чаще таки не открывается.
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wig
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34
Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:39
ukrprom2014 написав:
Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Жаль акция скоро кончается...
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Adast
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:56
ukrprom2014 написав:
Проверил сегодня
а как там 99999999 еще не нарисовались?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:23
Andey написав:
я оплатил тепло, холодную воду и домофон по 1 грн "своими" через пумб онлайн браузерный. Моб аппликуху не устанавливаю по своим причинам.
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?
Наоборот тестил в мобилке - оплатил на тепло 5 и 7 грн., успешно платежи вернулись на карту. Оно так и работает глюкаво? Да еще и неизвестно куда платеж по сути, никаких координат, хоть бы GPS указаывали точки оплаты.
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Прораб
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