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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2906290729082909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09

  miltador написав:
  wig написав:
  Мизантрóп написав:Подтверждение тут ужасное. Страничка 3дс открывается через раз (белая простыня), подтверждение в приложении - пуш приходит, а если шмякнуть - в самой аппликухе его там нет.

А у Firefox взагалі сторінка 3ds не відкривається. :|


Открывается иногда. Но, чаще таки не открывается.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34

Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:39

  ukrprom2014 написав:Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.

Жаль акция скоро кончается...
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:56

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Проверил сегодня

а как там 99999999 еще не нарисовались? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:23

  Andey написав:я оплатил тепло, холодную воду и домофон по 1 грн "своими" через пумб онлайн браузерный. Моб аппликуху не устанавливаю по своим причинам.
Теперь мне остается ждать 5 раб дней, и мне должно прилететь 10 коп за каждую оплату, правильно?

Наоборот тестил в мобилке - оплатил на тепло 5 и 7 грн., успешно платежи вернулись на карту. Оно так и работает глюкаво? Да еще и неизвестно куда платеж по сути, никаких координат, хоть бы GPS указаывали точки оплаты.
Прораб
 
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ПУМБ (29085)
27.01.2021 14:23
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