Открывается иногда. Но, чаще таки не открывается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09
Открывается иногда. Но, чаще таки не открывается.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34
Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:39
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:56
Re: ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:23
Наоборот тестил в мобилке - оплатил на тепло 5 и 7 грн., успешно платежи вернулись на карту. Оно так и работает глюкаво? Да еще и неизвестно куда платеж по сути, никаких координат, хоть бы GPS указаывали точки оплаты.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:33
Re: ПУМБ
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:57
Я думав, що ваша коронка катати по 1 коп. 10к - це для нубів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:07
можно ли в онлайне каким-то способом гасить кредитку без ком
Подскажите если кто знает какие есть способы в онлайне гасить кредитку Все можу, совсем без комиссий? Какие есть варианты? Спасибо.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:27
СЕПом з банки де немає комісії за СЕП.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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