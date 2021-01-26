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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:48
Adast написав: ukrprom2014 написав:
Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Жаль акция скоро кончается...
ага, и лимита больше не налили
кстати, туда-сюда, а эти минус 30к в УБКИ рейтинг опустили прилично, палка о двух концах получается
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51
ukrprom2014 написав: Adast написав:
Жаль акция скоро кончается...
Весь февраль еще впереди
угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58
cohan написав:
угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта
А разве "льготность" операции не определяется во время авторизации/проводки?
Мне кажется это целый механизм надо прописывать что бы проверять уже проведённые операции на изменения по их "льготности".
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Adast
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