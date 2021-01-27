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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2907290829092910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:48

  Adast написав:
  ukrprom2014 написав:Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.

Жаль акция скоро кончается...

ага, и лимита больше не налили

кстати, туда-сюда, а эти минус 30к в УБКИ рейтинг опустили прилично, палка о двух концах получается
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51

  ukrprom2014 написав:
  Adast написав:Жаль акция скоро кончается...

Весь февраль еще впереди :)


угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58

  cohan написав:угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта

А разве "льготность" операции не определяется во время авторизации/проводки?

Мне кажется это целый механизм надо прописывать что бы проверять уже проведённые операции на изменения по их "льготности".
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:18

Re: ПУМБ

  Adast написав:А разве "льготность" операции не определяется во время авторизации/проводки?

Конечно, "закон" обратной силы не имеет.
Пока есть 0-й тариф на снятие - снимайте :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Raymond написав:Подскажите если кто знает какие есть способы в онлайне гасить кредитку Все можу, совсем без комиссий? Какие есть варианты? Спасибо.

СЕПом з банки де немає комісії за СЕП.


тоесть имеете ввиду через IBAN ?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:27

  ukrprom2014 написав:
  golmeb написав:Код ошибки: CSC_7200026

Ахметбай неувионовэн. Это проделки Али.
Али думает что Вы из Крыма или Косово :)


А почём знать, может пассажир прямиком оттуда как раз и ляпает
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:49

Re: ПУМБ

  Raymond написав:тоесть имеете ввиду через IBAN ?

п2п или СЭП с банок без комиссии за это дело (МОНО, А-банк, Форвард...)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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