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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:48
Adast написав: ukrprom2014 написав:
Проверил сегодня, как скажем имея 10К можно загасить х0К и y0K на 2х Всеможу.
После х+y итераций 10К успешно возвращены на "место",
куда успешно прибыли примерно через час.
Жаль акция скоро кончается...
ага, и лимита больше не налили
кстати, туда-сюда, а эти минус 30к в УБКИ рейтинг опустили прилично, палка о двух концах получается
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51
ukrprom2014 написав: Adast написав:
Жаль акция скоро кончается...
Весь февраль еще впереди
угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58
cohan написав:
угу, и мартовская интрига процентов по снятому налу,
я, конечно, человек поддержке верующий,
но как программер знаю - как накодили, так и будет, чтобы там кто ни говорил
а как накодили - узнаем только 2го марта
А разве "льготность" операции не определяется во время авторизации/проводки?
Мне кажется это целый механизм надо прописывать что бы проверять уже проведённые операции на изменения по их "льготности".
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Adast
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:18
Adast написав:
А разве "льготность" операции не определяется во время авторизации/проводки?
Конечно, "закон" обратной силы не имеет.
Пока есть 0-й тариф на снятие - снимайте
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:26
Квесторе_поверніться написав: Raymond написав:
Подскажите если кто знает какие есть способы в онлайне гасить кредитку Все можу, совсем без комиссий? Какие есть варианты? Спасибо.
СЕПом з банки де немає комісії за СЕП.
тоесть имеете ввиду через IBAN ?
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Raymond
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:49
Raymond написав:
тоесть имеете ввиду через IBAN ?
п2п или СЭП с банок без комиссии за это дело (МОНО, А-банк, Форвард...)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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