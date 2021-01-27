RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2908290929102911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:45

  cohan написав:
  yoggik написав:я тут новенький, открыл дебетку и кредитку от ясно. Пополнил с моно p2p на дебетку, если сразу пополнять мобильный в приложухе пумба, будет овер или нет ? сколько должен перевод отлежаться?


99,5% что не будет, но не потому что не будет, а потому что проводка идет те же 1-2-3 дня что и проводка p2p: когда рассинхрон - те самые 0,05% вероятности овера

а вот пополнить и снять банкомат - обычно бывает, так как проводка по банкомату быстрее чем p2p ) но он возвращаемый

для банкомата говорят достаточно суток, но не проверял в раб / не раб дни

Следующий раз тяните ПУМБой с Мони, проводится текущим днем до 19:00 точно.
А таак смотрите выписку в вэб-ИБ по картсчету, вот как появится дата проводки по счету, то значит мона тратить.
НО, обычно, зная, шо завтра проведется приход мона делать седня расход, зная шо он тоже проведется завтра :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33533
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 3975 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:04

Если кому интересно - поменяли счет в шаблоне по ком услугам

Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге .
Звонил (0-800) , писал (ФБ) , скидивал скани квитанций.
Нажаль - помощь от отделения 0 - делают большие глаза, питались вникнуть.... но сразу видно, как они от всего єтого далеки. Очень далеки - питаются найти простие, но неправильние решения. Завтра отпишут с организации , как дошел тестовий платеж и понеслась: 175 по 6категории, ничто, если можно взять все 500 по 5-ой :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:17

  Goodman написав:Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге .

Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ??? :)
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:31

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ???
У меня нет ГИОЦОВ , на каждую организацию - отдельний платеж.
Подтягивало старий счет и деньги шли вникуда. // После отправки сверяйте счет в квитанциях и смотрите в оба. Це не Приват, Горох тут не валявся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2908290929102911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (969)
28.01.2021 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.