yoggik написав:я тут новенький, открыл дебетку и кредитку от ясно. Пополнил с моно p2p на дебетку, если сразу пополнять мобильный в приложухе пумба, будет овер или нет ? сколько должен перевод отлежаться?
99,5% что не будет, но не потому что не будет, а потому что проводка идет те же 1-2-3 дня что и проводка p2p: когда рассинхрон - те самые 0,05% вероятности овера
а вот пополнить и снять банкомат - обычно бывает, так как проводка по банкомату быстрее чем p2p ) но он возвращаемый
для банкомата говорят достаточно суток, но не проверял в раб / не раб дни
Следующий раз тяните ПУМБой с Мони, проводится текущим днем до 19:00 точно. А таак смотрите выписку в вэб-ИБ по картсчету, вот как появится дата проводки по счету, то значит мона тратить. НО, обычно, зная, шо завтра проведется приход мона делать седня расход, зная шо он тоже проведется завтра
Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге . Звонил (0-800) , писал (ФБ) , скидивал скани квитанций. Нажаль - помощь от отделения 0 - делают большие глаза, питались вникнуть.... но сразу видно, как они от всего єтого далеки. Очень далеки - питаются найти простие, но неправильние решения. Завтра отпишут с организации , как дошел тестовий платеж и понеслась: 175 по 6категории, ничто, если можно взять все 500 по 5-ой
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
idealstorm написав:Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ???
У меня нет ГИОЦОВ , на каждую организацию - отдельний платеж. Подтягивало старий счет и деньги шли вникуда. // После отправки сверяйте счет в квитанциях и смотрите в оба. Це не Приват, Горох тут не валявся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi