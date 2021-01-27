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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:04
Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге .
Звонил (0-800) , писал (ФБ) , скидивал скани квитанций.
Нажаль - помощь от отделения 0 - делают большие глаза, питались вникнуть.... но сразу видно, как они от всего єтого далеки. Очень далеки - питаются найти простие, но неправильние решения. Завтра отпишут с организации , как дошел тестовий платеж и понеслась: 175 по 6категории, ничто, если можно взять все 500 по 5-ой
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:31
idealstorm написав:
Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ???
У меня нет ГИОЦОВ , на каждую организацию - отдельний платеж.
Подтягивало старий счет и деньги шли вникуда. // После отправки сверяйте счет в квитанциях и смотрите в оба. Це не Приват, Горох тут не валявся.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4234
- З нами з: 23.11.14
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:19
Добрый день.
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