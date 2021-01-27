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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2908290929102911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:04

Если кому интересно - поменяли счет в шаблоне по ком услугам

Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге .
Звонил (0-800) , писал (ФБ) , скидивал скани квитанций.
Нажаль - помощь от отделения 0 - делают большие глаза, питались вникнуть.... но сразу видно, как они от всего єтого далеки. Очень далеки - питаются найти простие, но неправильние решения. Завтра отпишут с организации , как дошел тестовий платеж и понеслась: 175 по 6категории, ничто, если можно взять все 500 по 5-ой :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:17

  Goodman написав:Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге .

Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ??? :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:31

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ???
У меня нет ГИОЦОВ , на каждую организацию - отдельний платеж.
Подтягивало старий счет и деньги шли вникуда. // После отправки сверяйте счет в квитанциях и смотрите в оба. Це не Приват, Горох тут не валявся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:19

Re: ПУМБ

Добрый день.
1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:06

  Алексей77 написав:Добрый день.
1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).

Будет. По дебетке Всекарта тоже будет. Главное платить комуналь через приложение ПУМБа.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:07

  Алексей77 написав:Добрый день.
1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).

За любые и любой вашей картой - хоть всеМожу хоть всеКарта. Пополняйте через пумб онлайн и вперде - все будет ок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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