Додано: Чет 28 січ, 2021 09:19

Добрый день.

1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).

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