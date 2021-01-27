Если кому интересно - таки поменяли счет в шаблоне по ком услуге . Звонил (0-800) , писал (ФБ) , скидивал скани квитанций. Нажаль - помощь от отделения 0 - делают большие глаза, питались вникнуть.... но сразу видно, как они от всего єтого далеки. Очень далеки - питаются найти простие, но неправильние решения. Завтра отпишут с организации , как дошел тестовий платеж и понеслась: 175 по 6категории, ничто, если можно взять все 500 по 5-ой
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
idealstorm написав:Какой шаблон, какой поставщик, какой регион, кто здесь ???
У меня нет ГИОЦОВ , на каждую организацию - отдельний платеж. Подтягивало старий счет и деньги шли вникуда. // После отправки сверяйте счет в квитанциях и смотрите в оба. Це не Приват, Горох тут не валявся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Добрый день. 1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77 написав:Добрый день. 1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).
Будет. По дебетке Всекарта тоже будет. Главное платить комуналь через приложение ПУМБа.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 28 січ, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Алексей77 написав:Добрый день. 1. Кэшбэк по 5 категории (конкретно за комуналь и проезд в метро Харькова) будет по карте "Все можу" за свои, а не за кредитные? Если сразу своими пополнить, или, например, если баланс будет положительный (кредитные плюс свои).
За любые и любой вашей картой - хоть всеМожу хоть всеКарта. Пополняйте через пумб онлайн и вперде - все будет ок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
KVV написав:Моє ОСББ є в списку компаній розділу Комунальні послуги, а от оплатити через ПУМБ Онлайн не можу.
Вчора оплатив газ/тепло(окешбечились), потім спробував осбб - "Ошибка проведения платежа, попробуйте позже ". Сьогодні перший платіж - та сама помилка.
Як поборотися за кешбек в 5ій категорії?
Смотрите - у меня аналогичная ситуация. А главная причина (по крайней мере по моему ОСББ) в том что в шаблоне (а он старый) значится счет ОСББ еще в формате 2600 (то есть не IBAN). И естественно при платеже система будет всегда выдавать ошибку. Я позавчера обратился в поддержку пояснил проблему - они попросили дать все параметры ОСББ по новой - название, код ЕДРПОУ, счет по IBAN, назначение услуги за которую они принимают платеж, а также МФО и название обслуживающего банка (это не понятно зачем - все зашито в IBAN). Обещали поправить. Теперь наблюдаю когда поменяют. Спустя 2 дня - пока все по старому. Думаю Вам стоит попытаться сделать то же самое.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0