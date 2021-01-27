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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2909291029112912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:53

  chipmunk написав:Витрати 30-31 куди бумба зарахує - в січень, як моня, чи вже на лютий?

Смотря для чего. Если для кэшбека - думаю однозначно в январь - ведь выплата по любому после 10го - ждут пока все проведется. Да и смс приходит с указанием кэшбека сразу.
А если Ваш вопрос касается грейса, то учитывая, что 30 и 31 января выходные - провести по счету январем ПУМБа их скорее всего не сможет - значит с точки зрения грейса это траты февраля которые надо загасить до 31 марта. Но более точно Вам сумму для гашения в грейсе пумба посчитает 1 февраля
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:54

Re: ПУМБ

Я думал только у меня похожая ситуация с шаблонами :). А оно у очень многих.
В нужном мне шаблоне невозможно ввести номер своего счета - не совпадает размерность. В чат жаловался. Месяц прошел - никаких подвижек. Т.е. нужно таки чтоб не все могли кешбечить.
dect13
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:А если Ваш вопрос касается грейса, то учитывая, что 30 и 31 января выходные - провести по счету январем ПУМБа их скорее всего не сможет - значит с точки зрения грейса это траты февраля которые надо загасить до 31 марта.

Так, саме це, дякую!
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chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:14

Re: ПУМБ

Пополнял сегодня карту укрсиба в терминале изипея, заодно решил квадратики Пумба изучить. Там три варианта , погасить кредит, пополнить карту по номеру 0% и попонить по ибан 0%. Кто подскажет это означает, что Всекарта пополняется без комиссии а Всеможу к какому пункту относиться с комиссией или без нее пополнение ?
Востаннє редагувалось pavyak в Чет 28 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:27

  Flamingo написав: в шаблоне (а он старый) значится счет ОСББ еще в формате 2600 (то есть не IBAN). И естественно при платеже система будет всегда выдавать ошибку. Я позавчера обратился в поддержку пояснил проблему - они попросили дать все параметры ОСББ по новой - название, код ЕДРПОУ, счет по IBAN, назначение услуги за которую они принимают платеж, а также МФО и название обслуживающего банка (это не понятно зачем - все зашито в IBAN). Обещали поправить. Теперь наблюдаю когда поменяют. Спустя 2 дня - пока все по старому.
Думаю Вам стоит попытаться сделать то же самое.

Шаблон в мене новий з ІВАNом...

Ну але все ж таки написав через форму зворотнього зв'язку в застосунку, проблема виявляється масова - хай працюють.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:55

Re: ПУМБ

Вчера беедовал с поддержкой по поводу шаблона за тепло по Львову, дал им скрин с Моно, платежку с привата, попросили именно квитанцию, отослал и ее. Теперь жду может добавят в приложение, может.
pavyak
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