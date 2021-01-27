chipmunk написав:Витрати 30-31 куди бумба зарахує - в січень, як моня, чи вже на лютий?
Смотря для чего. Если для кэшбека - думаю однозначно в январь - ведь выплата по любому после 10го - ждут пока все проведется. Да и смс приходит с указанием кэшбека сразу. А если Ваш вопрос касается грейса, то учитывая, что 30 и 31 января выходные - провести по счету январем ПУМБа их скорее всего не сможет - значит с точки зрения грейса это траты февраля которые надо загасить до 31 марта. Но более точно Вам сумму для гашения в грейсе пумба посчитает 1 февраля Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Я думал только у меня похожая ситуация с шаблонами . А оно у очень многих. В нужном мне шаблоне невозможно ввести номер своего счета - не совпадает размерность. В чат жаловался. Месяц прошел - никаких подвижек. Т.е. нужно таки чтоб не все могли кешбечить.
Flamingo написав:А если Ваш вопрос касается грейса, то учитывая, что 30 и 31 января выходные - провести по счету январем ПУМБа их скорее всего не сможет - значит с точки зрения грейса это траты февраля которые надо загасить до 31 марта.
Пополнял сегодня карту укрсиба в терминале изипея, заодно решил квадратики Пумба изучить. Там три варианта , погасить кредит, пополнить карту по номеру 0% и попонить по ибан 0%. Кто подскажет это означает, что Всекарта пополняется без комиссии а Всеможу к какому пункту относиться с комиссией или без нее пополнение ?
Востаннє редагувалось pavyak в Чет 28 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 2 разів.
Flamingo написав: в шаблоне (а он старый) значится счет ОСББ еще в формате 2600 (то есть не IBAN). И естественно при платеже система будет всегда выдавать ошибку. Я позавчера обратился в поддержку пояснил проблему - они попросили дать все параметры ОСББ по новой - название, код ЕДРПОУ, счет по IBAN, назначение услуги за которую они принимают платеж, а также МФО и название обслуживающего банка (это не понятно зачем - все зашито в IBAN). Обещали поправить. Теперь наблюдаю когда поменяют. Спустя 2 дня - пока все по старому. Думаю Вам стоит попытаться сделать то же самое.
Шаблон в мене новий з ІВАNом...
Ну але все ж таки написав через форму зворотнього зв'язку в застосунку, проблема виявляється масова - хай працюють.
upd Відписались - попросили скріншот і лог.
Востаннє редагувалось KVV в Чет 28 січ, 2021 15:43, всього редагувалось 1 раз.
pavyak написав:Вчера беседовал с поддержкой по поводу шаблона за тепло по Львову, дал им скрин с Моно, платежку с привата, попросили именно квитанцию, отослал и ее. Теперь жду может добавят в приложение, может.
я батькам Львівтеплоенерго оплатив на минулому тижні через пумб додаток, що у вас не так?
Скажите, а пополнение телефона из приложения насколько корректно "понимает" перенесенные номера, когда код оператора не совпадает с компанией, которая фактически обслуживает этот номер? Не уйдут деньги на оператора по коду, чтобы потом там бесследно потеряться?
pavyak написав:Вчера беседовал с поддержкой по поводу шаблона за тепло по Львову, дал им скрин с Моно, платежку с привата, попросили именно квитанцию, отослал и ее. Теперь жду может добавят в приложение, может.
я батькам Львівтеплоенерго оплатив на минулому тижні через пумб додаток, що у вас не так?
M-Audio написав:Скажите, а пополнение телефона из приложения насколько корректно "понимает" перенесенные номера, когда код оператора не совпадает с компанией, которая фактически обслуживает этот номер? Не уйдут деньги на оператора по коду, чтобы потом там бесследно потеряться?
Если перевелись по MNP - все будет хорошо. Попадут на того оператора у кого сейчас номер, в не зависимости от кода.