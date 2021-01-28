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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2910291129122913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:51

Re: ПУМБ

кишмиш по ясно платят по дате операции или проводки? Если завтра заплачу войдет в лимит за январь или февраль?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:57

Re: ПУМБ

Коллеги, есть мысль оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина.

На странице Минфина процент по ПУМБу на 3 мес написан 8,5%+бонус
На сайте ПУМБа на 3 мес
Депозит "Накопичувальний" - 7%
Депозит "Дохідний" - 7,5%
Как сказала девочка только за эти депозиты начисляют бонус.

Как оформить по ставке 8,5%+бонус?

Или может есть более выгодные варианты, подскажите пожалуйста.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:11

  malinin007 написав:Коллеги, есть мысль оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина. На странице Минфина процент по ПУМБу на 3 мес написан 8,5%+бонус На сайте ПУМБа на 3 мес Депозит "Накопичувальний" - 7% Депозит "Дохідний" - 7,5% Как сказала девочка только за эти депозиты начисляют бонус. Как оформить по ставке 8,5%+бонус? Или может есть более выгодные варианты, подскажите пожалуйста.

Конечно есть выгоднее. Даже бонус это не компенсирует.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:21

  Hack-Stock написав:кишмиш по ясно платят по дате операции или проводки? Если завтра заплачу войдет в лимит за январь или февраль?


дате операции
в Январь все войдет что уплочено до 31го
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27

  balance написав:
  pavyak написав:Вчера беседовал с поддержкой по поводу шаблона за тепло по Львову, дал им скрин с Моно, платежку с привата, попросили именно квитанцию, отослал и ее. Теперь жду может добавят в приложение, может.

я батькам Львівтеплоенерго оплатив на минулому тижні через пумб додаток, що у вас не так?

Так Львівтеплоенерго є, а Залізничнетеплоенерго відсутнє.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:34

Re: ПУМБ

оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина

Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49

  Intento написав:
оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина

Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?


да, всем нужны новые клиенты.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49

  Intento написав:
оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина

Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?

Да. У них всегда такой маразм, типа хотят привлечь новых клиентов.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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