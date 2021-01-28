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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:51
кишмиш по ясно платят по дате операции или проводки? Если завтра заплачу войдет в лимит за январь или февраль?
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Hack-Stock
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:57
Коллеги, есть мысль оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина.
На странице Минфина процент по ПУМБу на 3 мес написан 8,5%+бонус
На сайте ПУМБа на 3 мес
Депозит "Накопичувальний" - 7%
Депозит "Дохідний" - 7,5%
Как сказала девочка только за эти депозиты начисляют бонус.
Как оформить по ставке 8,5%+бонус?
Или может есть более выгодные варианты, подскажите пожалуйста.
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malinin007
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:11
malinin007 написав:
Коллеги, есть мысль оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина. На странице Минфина процент по ПУМБу на 3 мес написан 8,5%+бонус На сайте ПУМБа на 3 мес Депозит "Накопичувальний" - 7% Депозит "Дохідний" - 7,5% Как сказала девочка только за эти депозиты начисляют бонус. Как оформить по ставке 8,5%+бонус? Или может есть более выгодные варианты, подскажите пожалуйста.
Конечно есть выгоднее. Даже бонус это не компенсирует.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:21
Hack-Stock написав:
кишмиш по ясно платят по дате операции или проводки? Если завтра заплачу войдет в лимит за январь или февраль?
дате операции
в Январь все войдет что уплочено до 31го
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cohan
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27
balance написав: pavyak написав:
Вчера беседовал с поддержкой по поводу шаблона за тепло по Львову, дал им скрин с Моно, платежку с привата, попросили именно квитанцию, отослал и ее. Теперь жду может добавят в приложение, может.
я батькам Львівтеплоенерго оплатив на минулому тижні через пумб додаток, що у вас не так?
Так Львівтеплоенерго є, а Залізничнетеплоенерго відсутнє.
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pavyak
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:34
оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина
Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?
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Intento
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49
Intento написав:
оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина
Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?
да, всем нужны новые клиенты.
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jay2004
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49
Intento написав:
оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина
Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?
Да. У них всегда такой маразм, типа хотят привлечь новых клиентов.
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velvet
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