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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:51
Re: ПУМБ
кишмиш по ясно платят по дате операции или проводки? Если завтра заплачу войдет в лимит за январь или февраль?
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:57
Re: ПУМБ
Коллеги, есть мысль оформить депозит в ПУМБе с бонусом от Минфина.
На странице Минфина процент по ПУМБу на 3 мес написан 8,5%+бонус
На сайте ПУМБа на 3 мес
Депозит "Накопичувальний" - 7%
Депозит "Дохідний" - 7,5%
Как сказала девочка только за эти депозиты начисляют бонус.
Как оформить по ставке 8,5%+бонус?
Или может есть более выгодные варианты, подскажите пожалуйста.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:11
Конечно есть выгоднее. Даже бонус это не компенсирует.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:21
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27
Так Львівтеплоенерго є, а Залізничнетеплоенерго відсутнє.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:34
Re: ПУМБ
Кстати, я же верно понял условия - бонус только тем, у кого действующих депозитов в ПУМБе нет?
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49
да, всем нужны новые клиенты.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:49
Да. У них всегда такой маразм, типа хотят привлечь новых клиентов.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:45
Re: ПУМБ
АЙБОКС гребет всех подряд, я этим злоупотребил и накосил 1к кешбека от минфина
PS 1к - це 1 кгрн або 1024 грн 00 коп
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:02
Re: ПУМБ
Це яким макаром?
В них там 0,4%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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