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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2911291229132914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:10

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Це яким макаром?
В них там 0,4%.


На мейли шли запрошення на додатковий бонус з нагоди осінньо зимових свят
На телеге тоже мелькало.
На чом виїхав? На бонусу до чорной пятници , на бонусі на Миколи + бонус подяки за мої двіжухі по Мінфіну в 2020 року. Все легально.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:АЙБОКС гребет всех подряд, я этим злоупотребил и накосил 1к кешбека от минфина
PS 1к - це 1 кгрн або 1024 грн 00 коп

Це яким макаром?
В них там 0,4%.

не 1к кАнешна ..но то что вижу можно сейчас - + 0.95 % на 6 мес + 2 -мя частями с использованияем промокод-бонуса , 50 грн вроде ( брал у маст би в таблицах)
lincoln2
 
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