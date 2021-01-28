На мейли шли запрошення на додатковий бонус з нагоди осінньо зимових свят
На телеге тоже мелькало.
На чом виїхав? На бонусу до чорной пятници , на бонусі на Миколи + бонус подяки за мої двіжухі по Мінфіну в 2020 року. Все легально.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:10
Re: ПУМБ
На мейли шли запрошення на додатковий бонус з нагоди осінньо зимових свят
На телеге тоже мелькало.
На чом виїхав? На бонусу до чорной пятници , на бонусі на Миколи + бонус подяки за мої двіжухі по Мінфіну в 2020 року. Все легально.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:16
не 1к кАнешна ..но то что вижу можно сейчас - + 0.95 % на 6 мес + 2 -мя частями с использованияем промокод-бонуса , 50 грн вроде ( брал у маст би в таблицах)
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