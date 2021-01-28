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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:10
Квесторе_поверніться написав:
Це яким макаром?
В них там 0,4%.
На мейли шли запрошення на додатковий бонус з нагоди осінньо зимових свят
На телеге тоже мелькало.
На чом виїхав? На бонусу до чорной пятници , на бонусі на Миколи + бонус подяки за мої двіжухі по Мінфіну в 2020 року. Все легально.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:16
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
АЙБОКС гребет всех подряд, я этим злоупотребил и накосил 1к кешбека от минфина
PS 1к - це 1 кгрн або 1024 грн 00 коп
Це яким макаром?
В них там 0,4%.
не 1к кАнешна ..но то что вижу можно сейчас - + 0.95 % на 6 мес + 2 -мя частями с использованияем промокод-бонуса , 50 грн вроде ( брал у маст би в таблицах)
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lincoln2
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:59
Adast написав: _PORT_UA написав:
Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?
Насколько я понял - да. А если для коммуналки выбрать оплату правильной кредиткой, то ещё есть шанс что 10% позже нальют.
Во всяком случае, я тестил оплату только с мобильного - пришло 5% за коммуналь, мобильный и даже за интернет.
Разве интернет-провайдеры окешбечиваются из каталога ПУМбы?
Они же в соседнем разделе каталога - "Интернет, ТВ" а не в "Коммунальных услугах".
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:01
Striker написав: yuri_m написав:
Только из приложения хреново платить за комуналь - реквизиты не подтягиваются.
Нормально платить из приложения за коммунальные. Добавляете адрес, затем услуги. Я, чтобы не ошибиться, искал услугу по коду ЕГРПОУ, который взял из Приват24, потом только Лицевой счёт правильно ввести, опять же проще всего из Приват24 переписать. Далее уже по шаблону тыкать. Я добавил интернет, электроэнергию и воду, как раз в нужные мне 1000 грн вписываюсь.
И что, оплата интернета окешбечивается?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:03
pharus написав: Striker написав: yuri_m написав:
Только из приложения хреново платить за комуналь - реквизиты не подтягиваются.
Нормально платить из приложения за коммунальные. Добавляете адрес, затем услуги. Я, чтобы не ошибиться, искал услугу по коду ЕГРПОУ, который взял из Приват24, потом только Лицевой счёт правильно ввести, опять же проще всего из Приват24 переписать. Далее уже по шаблону тыкать. Я добавил интернет, электроэнергию и воду, как раз в нужные мне 1000 грн вписываюсь.
И что, оплата интернета окешбечивается?
Да. В категории 5
Востаннє редагувалось Flamingo
в Чет 28 січ, 2021 20:53, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:45
Flamingo написав:
До. В категории 5
У меня идеально прошли Интернет ФРИНЕТ и Интернет Укртелеком , и там и там капнуло 5%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:51
Goodman написав: Flamingo написав:
До. В категории 5
У меня идеально прошли Интернет ФРИНЕТ и Интернет Укртелеком , и там и там капнуло 5%
Интересно, город-спутник Киева, Вишневый.
Тамошнее «Вишневтеплоэнерго» в шаблонах нет.
Таким способом можно прокатать на 5-й?
А в идеале ВсеМожу под 10%...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:05
Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?
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Andey
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:25
ukrprom2014 написав: Goodman написав: Flamingo написав:
До. В категории 5
У меня идеально прошли Интернет ФРИНЕТ и Интернет Укртелеком , и там и там капнуло 5%
Интересно, город-спутник Киева, Вишневый.
Тамошнее «Вишневтеплоэнерго» в шаблонах нет.
Таким способом можно прокатать на 5-й?
А в идеале ВсеМожу под 10%...
10 как раз можно - через Портмону
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cohan
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:26
Andey написав:
Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?
говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик
но главное - Ubki
ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами
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cohan
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