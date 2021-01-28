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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2912291329142915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:31

  cohan написав:
  Andey написав:Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?


говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик

но главное - Ubki

ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами


какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.
Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:41

Re: ПУМБ

  Andey написав:Или лучше в заявке указывать безработный?
безработных,пенсов и социальщиков сразу бортуют.В таких статусах надо заявлять "самозанятый" и от балды вид деятельности.ЕДРПОУ пох,вообще не надо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45

  Andey написав:
  cohan написав:
  Andey написав:Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?


говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик

но главное - Ubki

ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами


какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.
Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.


у девочки есть программа, куда надо вписать данные
и их надо туда вписать, чтобы девочке не думать, и прогерам не думать

на ваши чувства и доходы ей/им пох

ФОПа не впишете - быстро проверяется, поэтому вписать надо реально существующее предприятие, например
ТОВ ФАЙНЕНС.ЮА едрпоу не помню но наверно 22929966
cohan
 
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