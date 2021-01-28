Andey написав: cohan написав: Andey написав:
Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?
говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик
но главное - Ubki
ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами
какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.
Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.
у девочки есть программа, куда надо вписать данные
и их надо туда вписать, чтобы девочке не думать, и прогерам не думать
на ваши чувства и доходы ей/им пох
ФОПа не впишете - быстро проверяется, поэтому вписать надо реально существующее предприятие, например
ТОВ ФАЙНЕНС.ЮА едрпоу не помню но наверно 22929966