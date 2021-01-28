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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2912291329142915 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 817 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 91 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 218 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 817 Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:31 cohan написав: Andey написав: Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.

Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)? Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?



говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,

ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик



но главное - Ubki



ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщикно главное - Ubkiну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами



какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.

Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть. какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть. Andey Повідомлень: 1122 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:41 Re: ПУМБ Andey написав: Или лучше в заявке указывать безработный? Или лучше в заявке указывать безработный? безработных,пенсов и социальщиков сразу бортуют.В таких статусах надо заявлять "самозанятый" и от балды вид деятельности.ЕДРПОУ пох,вообще не надо безработных,пенсов и социальщиков сразу бортуют.В таких статусах надо заявлять "самозанятый" и от балды вид деятельности.ЕДРПОУ пох,вообще не надо Мизантрóп

Повідомлень: 5276 З нами з: 03.12.14 Подякував: 846 раз. Подякували: 945 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45 Andey написав: cohan написав: Andey написав: Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.

Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)? Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?



говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,

ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик



но главное - Ubki



ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщикно главное - Ubkiну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами



какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.

Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть. какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.



у девочки есть программа, куда надо вписать данные

и их надо туда вписать, чтобы девочке не думать, и прогерам не думать



на ваши чувства и доходы ей/им пох



ФОПа не впишете - быстро проверяется, поэтому вписать надо реально существующее предприятие, например

ТОВ ФАЙНЕНС.ЮА едрпоу не помню но наверно 22929966 у девочки есть программа, куда надо вписать данныеи их надо туда вписать, чтобы девочке не думать, и прогерам не думатьна ваши чувства и доходы ей/им похФОПа не впишете - быстро проверяется, поэтому вписать надо реально существующее предприятие, напримерТОВ ФАЙНЕНС.ЮА едрпоу не помню но наверно 22929966 cohan Повідомлень: 802 З нами з: 27.09.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2912291329142915 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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