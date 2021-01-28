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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:31
cohan написав: Andey написав:
Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?
говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик
но главное - Ubki
ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами
какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.
Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.
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Andey
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:41
Andey написав:
Или лучше в заявке указывать безработный?
безработных,пенсов и социальщиков сразу бортуют.В таких статусах надо заявлять "самозанятый" и от балды вид деятельности.ЕДРПОУ пох,вообще не надо
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45
Andey написав: cohan написав: Andey написав:
Хочу родственнику оформить ВсеМожу от Ясно для коммунального кешбека 10%,одной моей карты мало.
Он официально нигде не работает, не клиент пумба и вообще какого либо банка. Какую легенду нужно указать чтобы выдали карту с минимальным 500 грн лимитом (плачу всегда своими)?
говорите - "працюю неофицийно", больше года, лучше двух,
ЕДРПОу возьмите мебельщиков каких, типа сборщик
но главное - Ubki
ну и онлайн вроде бы злостных они сразу отсекают сами
какое ЕДРП? неофициально же. например в кафе официант или бармен или парикмахер на дому.
Или лучше в заявке указывать безработный? но доход например 10к есть.
у девочки есть программа, куда надо вписать данные
и их надо туда вписать, чтобы девочке не думать, и прогерам не думать
на ваши чувства и доходы ей/им пох
ФОПа не впишете - быстро проверяется, поэтому вписать надо реально существующее предприятие, например
ТОВ ФАЙНЕНС.ЮА едрпоу не помню но наверно 22929966
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cohan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:17
Мизантрóп написав:
"самозанятый"
Які є докази самозанятості?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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