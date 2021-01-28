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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:04
ukrprom2014 написав: malinin007 написав:
Теперь будут)).
Ну так в помощь юрконтрол, выбирайте любое ООО и вперед
Щас опять топтать будут)
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