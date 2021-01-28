Ну так в помощь юрконтрол, выбирайте любое ООО и вперед
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:39
Re: ПУМБ
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:04
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:39
КК ВсеМожу
коллеги, у ПУМБы гашение кредитки ВсеМожу до 30к по выходным через p2p с Моно, Альфы, Конкорда пройдет нормально или таки стоит сегодня в рабочее время гаситься?!?
Конкорд с виртуалки отдаст без комиссий?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:02
можете и сегодня загасить, разницы почти никакой пока акция по снятию наличных в льготном периоде
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:06
Re: ПУМБ
При первом платеже по всеМожу на сумму 1400 за комуналь не было предложения рассрочки - являетс ли это 100% показателем отсутствия программы Ясно на карте или были случаи...?
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