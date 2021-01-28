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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:39

Re: ПУМБ

  malinin007 написав:Теперь будут)).

Ну так в помощь юрконтрол, выбирайте любое ООО и вперед :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:04

  ukrprom2014 написав:
  malinin007 написав:Теперь будут)).

Ну так в помощь юрконтрол, выбирайте любое ООО и вперед :)

Щас опять топтать будут)
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:39

КК ВсеМожу

коллеги, у ПУМБы гашение кредитки ВсеМожу до 30к по выходным через p2p с Моно, Альфы, Конкорда пройдет нормально или таки стоит сегодня в рабочее время гаситься?!?

Конкорд с виртуалки отдаст без комиссий?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:02

  Lost написав:коллеги, у ПУМБы гашение кредитки ВсеМожу до 30к по выходным через p2p с Моно, Альфы, Конкорда пройдет нормально или таки стоит сегодня в рабочее время гаситься?!?

Конкорд с виртуалки отдаст без комиссий?

можете и сегодня загасить, разницы почти никакой пока акция по снятию наличных в льготном периоде
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:06

Re: ПУМБ

При первом платеже по всеМожу на сумму 1400 за комуналь не было предложения рассрочки - являетс ли это 100% показателем отсутствия программы Ясно на карте или были случаи...?
zentol
 
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